National Geographic Wildlife 06:30 bis 07:15 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Geschwisterliebe USA 2016 2017-01-27 10:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Zwillingsbrüder Jason und Danny verbinden viele gemeinsame Hobbys. Seit jeher machen sie zusammen Ausflüge oder gehen schwimmen. Dannys Schäferhündin Rusty treibt aber seit einiger Zeit einen Keil zwischen die beiden. Der Vierbeiner fürchtet sich vor Autofahrten und ist krankhaft wasserscheu. Cesar bringt den Brüdern bei, wie sie Rustys Angststörungen schrittweise verringern, so dass sie ihre Freizeit wieder unbeschwert genießen können. Danach kümmert sich Cesar um drei chaotische Chihuahuas. Ihre Besitzer Ivan und Ashley haben keinen Schimmer, wie sie das ungezogene Trio unter Kontrolle kriegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue