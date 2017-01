Schauspieler: Mackenzie Astin (Männchen) Carmen Electra (Weibchen) Markus Redmond (Jimmy) Lucy Liu (Lydia) Lisa Rotondi (Lana) Sharon Wyatt (Billys Mutter) Jack Kehler (Billys Vater) Sprecher: Nina Hagen (Weibchen)

Originaltitel: The Mating Habits of the Earthbound Human Regie: Jeff Abugov Drehbuch: Jeff Abugov Kamera: Michael K. Bucher Musik: Michael McCarty Altersempfehlung: ab 12