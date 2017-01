Sky Cinema Family HD 10:45 bis 12:30 Abenteuerfilm V8 - Du willst der Beste sein D 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken David (Georg Sulzer) träumt davon, ein berühmter Rennfahrer zu werden. In den Ferien schuftet er ohne Pause, um sich das heißersehnte eigene Kart leisten zu können. Seine lästige Schwester Luca (Maya Lauterbach) hängt dabei ihm wie ein Klotz am Bein, doch dann scheint sein Traum wahr zu werden: Er, Luca und zwei weitere Freunde werden ausgewählt, um als Team an einem geheimen Rennen in einer Burg teilzunehmen. Jetzt müssen sich die Vier erstmal zusammenraufen, um eine Chance zu haben. - Furioses Rennabenteuer für junge Leute, von den Machern von "Die Wilden Kerle". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Georg A. Sulzer (David Michele) Maya Lauterbach (Luca Michele) Samuel Jakob (Robin Veit Acht) Klara Merkel (Kiki Lilou) Nick Romeo Reimann (Hell GTI) Emilio Moutaoukkil (Naik I. Dadidas) Heiner Lauterbach (Rasmus V. Acht) Originaltitel: V8 - Du willst der Beste sein Regie: Joachim Masannek Drehbuch: Joachim Masannek Kamera: Benjamin Dernbecher Musik: Peter Horn, Andrej Melita