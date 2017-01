Sky Action 04:15 bis 05:50 Actionfilm Gamer USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gerard Butler kämpft sich in "Gamer" ins nächste Level: Der exzentrische Milliardär Ken Castle erfindet das Online-Spiel "Slayers". Reiche Spieler lassen hier zum Tode verurteilte Sträflinge mittels implantierten Steuerungszellen gegeneinander antreten. Überlebt einer der ferngesteuerten Gladiatoren 30 Kämpfe, bekommt er seine Freiheit zurück. Mit 27 Runden ist Gladiator Kable auf einem guten Weg - doch er hat die Rechnung ohne Ken Castle gemacht ... New York in naher Zukunft: Der wegen Mordes zum Tode verurteilte John "Kable" Tillman ist der Star des revolutionären Online-Spiels "Slayers". Über ein Implantat im Gehirn wird er, wie zahlreiche andere Häftlinge, als menschliche Spielfigur ferngesteuert. Sein erst 17-jähriger Spieler Simon brachte ihn lebend durch 29 von 30 Level, in denen sich die Schwerverbrecher in kriegsähnlichen Szenarien mit modernster Waffentechnologie gegenseitig töten. Der Gefängnisinsasse hat nur ein Ziel: Alle Kämpfe überstehen. Als Preis winkt die Freiheit, für die "Kabel" alles gibt, damit er endlich wieder mit seiner Frau Angie und seiner kleinen Tochter vereint sein kann. Doch der milliardenschwere Erfinder des Spiels, Ken Castle, will die Freilassung des bisher ungeschlagenen Kämpfers um jeden Preis verhindern, um ein dunkles Geheimnis zu wahren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (Kable) Amber Valletta (Angie) Michael C. Hall (Ken Castle) Kyra Sedgwick (Gina Parker Smith) Logan Lerman (Simon) Alison Lohman (Trace) Terry Crews (Hackman) Originaltitel: Gamer Regie: Mark Neveldine, Brian Taylor Drehbuch: Mark Neveldine, Brian Taylor Kamera: Ekkehart Pollack Musik: Robb Williamson, Geoff Zanelli Altersempfehlung: ab 18