Milliardär Tony Stark (Robert Downey Jr.) beliefert mit seiner Rüstungsfirma seit Jahren das US-Militär. Bis er in Afghanistan entführt und schwer verletzt wird. Um zu entkommen, baut sich der geniale Ingenieur einen stählernen High-Tech-Anzug mit Superkräften. Wieder in Freiheit, beschließt er, als Iron Man nur noch für den Frieden zu kämpfen. Weshalb ihn sein Geschäftspartner (Jeff Bridges) aus dem Weg räumen will. - Actionreiche Verfilmung des Marvel-Comics mit einem fulminanten Robert Downey Jr.