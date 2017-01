Jungpolizist Karl-Heinz (Luke Wilkins) vermasselt einen Einsatz. Um die Scharte wieder auszuwetzen, schleust er sich undercover in eine Raser-Clique ein, die illegale Straßenrennen veranstaltet. Fasziniert vom Temporausch steckt er bald im Konflikt zwischen Job und Freundschaft. - Heiße Girls, heiße Reifen: turboschnelle deutsche Variante von "The Fast and the Furious". In Google-Kalender eintragen