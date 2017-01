Sky Sport Austria 16:00 bis 18:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga Cashpoint SCR Altach - SV Mattersburg, 7. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach dem Traumstart in die neue Saison hat sich Altach gleich zwei bittere Niederlagen eingefangen. "Es ärgert mich extrem, weil viel mehr drin war für uns", erklärte Trainer Damir Canadi nach dem 1:3 bei Sturm Graz. Nach schnellem Führungstreffer wurden die Vorarlberger überrollt. Noch bitterer war das 1:1-Unentschieden des SV Mattersburg gegen St. Pölten. Mattersburg war klar überlegen. "Der einzige Trost ist, dass wir nicht verloren haben. Mehr Chancen kann man in einem Spiel nicht haben", stellte Trainer Ivica Vastic enttäuscht fest. Nach einem so frustreichen Spieltag geben sich beide Teams mit einem 0:0 wie im letzten Aufeinandertreffen wohl nicht zufrieden. Kommentar: Charly L. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie