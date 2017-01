Sky Sport Austria 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Mattersburg - SKN St. Pölten, 6. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wieder keine Punkte! Sowohl Mattersburg als auch St. Pölten kassierten am Wochenende jeweils ihre vierte Saisonpleite. SKN-Coach Karl Daxbacher war nach dem 1:3 gegen Sturm Graz sehr geknickt: "Die Mannschaft hat alles in die Waagschale geworfen, alles gegeben was möglich war und natürlich ist es sehr enttäuschend, wenn man dann einen Elfmeter kurz vor Schluss vergibt und keinen Punkt mitnehmen kann." Auch beim SVM ist der Wurm drin: Trotz 1:3-Pleite in Salzburg machten die Burgenländer das Spiel. "Zwei Minuten haben gefehlt zum Unentschieden", meinte SVM-Trainer Ivica Vastic. Auch Sky Experte Anton Pfeffer fand: "Mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen hätte man diese Partie h. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 378 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 12:00 bis 16:10

Seit 132 Min. 17.000 Kilometer KANADA

Reportage

3sat 13:45 bis 14:30

Seit 27 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 13:45 bis 15:45

Seit 27 Min.