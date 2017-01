Sky Sport Austria 12:00 bis 14:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Mattersburg - RZ Pellets WAC, 4. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wieder nix mir drei Punkten! Nach drei Spieltagen wartet der SV Mattersburg weiterhin auf seine ersten Zähler in der neuen Saison. Beim Heimspiel gegen Sturm Graz setzte es zuletzt eine 0:2-Pleite. Für SV-Trainer Ivica Vastic ist es trotz Negativserie wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu stecken: "Wir müssen weiter dranbleiben und noch mehr an uns glauben, dann wird auch der Erfolg wieder kommen." Gegen den Wolfsberger AC wollen die Burgenländer auf jeden Fall den ersten Sieg bejubeln. Der WAC hat indessen diesen ersten Erfolg am vergangenen Wochenende beim 1:0 gegen Ried verbuchen können. Gibt es gegen Mattersburg das nächste Erfolgserlebnis oder darf der SVM endlich jubeln? Kommentar: Otto R. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie