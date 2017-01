Sky Sport Austria 10:00 bis 12:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Mattersburg - SK Puntigamer Sturm Graz, 3. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zwei Matches, zwei Pleiten. Der SV Mattersburg hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Erst das 0:1 gegen die Admira, dann das 1:3 bei der Austria. "Wir haben die Austria gut zugestellt, sind gerannt, haben gekämpft, aber haben dann einen blöden Elfmeter gekriegt", sagte Stürmer Patrick Bürger enttäuscht, ist aber guter Dinge: "Wir müssen uns auf nächste Woche konzentrieren. Wenn wir so weitermachen, werden wir sicher belohnt." Gegen Wundertüte Sturm Graz sind vielleicht die ersten Punkte drin. Erst fegten die Steirer Titelverteidiger Salzburg 3:1 vom Platz, verloren aber in Ried 0:1. Sky Experte Heribert Weber fand: "Sturm hat vergessen, was sie in der ersten Run. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie