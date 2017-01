Sky Sport Austria 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Mattersburg - FC Admira Wacker Mödling, 1. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die einen starten erst jetzt richtig durch, für die anderen ist die Saison seit drei Wochen in vollem Gange. Pokalfinalist Admira Wacker mischt in der Quali für die Europa League mit. In der ersten Runde räumte das Team von Oliver Lederer den slowakischen Klub Spartak Myjava mit 4:3 nach Hin- und Rückspiel aus dem Weg, in Runde zwei haben die Jungs aus der Südstadt gegen Kapaz Gäncä aus Aserbaidschan mit 1:0 vorgelegt. Zum Liga-Auftakt geht's für die Admira zum letztjährigen Vorletzten nach Mattersburg. Mit fünf Siegen aus acht Vorbereitungsspielen und dem 7:0-Schützenfest in Runde eins des ÖFB-Cups gegen den Amateurklub USV Rudersdorf können die Burgenländer zufrieden sein. Kommentar: Thomas Truk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie