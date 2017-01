Sky Bundesliga 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV, 15. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Mit dem zweiten Sieg in Serie, einem 1:0-Erfolg gegen Augsburg, ist der HSV auf Rang 16 geklettert. Der Relegationsrang ist den Hamburgern wohl bekannt. 2014 und 2015 retteten sie sich jeweils über diesen Umweg vor dem Abstieg. Trotzdem wollen die Hanseaten sich nicht noch einmal auf dieses Vabanquespiel einlassen, sondern in der Tabelle weiter klettern. "Es ist jetzt wichtig, dass wir weiter Spiele gewinnen und uns in eine bessere Position bringen", fordert Filip Kostic nach seinem Siegtor gegen den FCA. In die falsche Richtung geht es dagegen für Mainz 05. Das 0:1 in Gladbach war die dritte Pleite in Folge. "Das fühlt sich nicht gut an", findet nicht nur Yunus Malli. Kommentar: Tom Baye In Google-Kalender eintragen Bildergalerie