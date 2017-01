Sky Bundesliga 00:00 bis 02:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, 13. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Sind die Bayern zurück in der Spur? Das lässt sich nach dem 2:1-Erfolg gegen Leverkusen noch nicht mit Sicherheit sagen. Nach den Niederlagen in Dortmund und Rostov taten sich die Münchner "nicht so leicht, wie es in der Vergangenheit schon mal gewesen ist", gab Thomas Müller nach dem glücklichen Sieg zu. Bayern-Coach Carlo Ancelotti fand die Leistung seines Teams dennoch "in Ordnung", denn "es gibt Momente in der Saison, da ist es wichtiger zu gewinnen als gut zu spielen". Angesichts von drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Leipzig ist dieser Moment für die Münchner weiter aktuell. In Mainz zählt daher nur ein Sieg. Moderation: Michael Leopold, Experte: Dietmar Haman In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold Gäste: Gäste: Dietmar Haman