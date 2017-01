Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05, 3. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Partie des FC Augsburg in Bremen wurde im Vorfeld von einigen Kommentatoren bereits als erstes Abstiegsendspiel der Saison eingestuft. Das war natürlich hochgradig übertrieben. Trotzdem gab FCA-Coach Dirk Schuster zu, dass "für beide Mannschaften schon einiges auf dem Spiel" stand. Nach dem 0:1-Pausenrückstand zeigte sein Team in Hälfte zwei die Reaktion, die Schuster gefordert hatte und gewann noch mit 2:1. Der Sieg ist nicht nur drei Punkte wert, sondern vertreibt auch vorerst die Zweifel, die im Umfeld des Vereins nach dem Weggang von Markus Weinzierl aufgekommen waren. Gegen Mainz können die Augsburger so etwas befreiter aufspielen. Moderation: Jessica Kastrop, Kommentar: Toni Tomic. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Kastrop

