Trotz der Mainzer 1:2-Niederlage in Dortmund war Martin Schmidt mit dem Saisonauftakt nicht unzufrieden. "Es war ein guter Start in die Bundesliga", erklärte der 05-Coach, "denn wir haben eine starke Mannschaft über 90 Minuten gut im Griff gehabt." Man habe sich aber leider zweimal "ungeschickt angestellt". Die Länderspielpause will der Schweizer jetzt nutzen, "um Abläufe einzustudieren und die Neuzugänge weiter zu integrieren". Und dann, ist er überzeugt, ist sein Team bereit für das erste Heimspiel gegen Hoffenheim. Die Kraichgauer spielten beim 2:2 gegen Aufsteiger Leipzig "manchmal Harakiri", wie ihr Coach Julian Nagelsmann kritisierte.