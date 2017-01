TNT-Serie 03:40 bis 04:25 Mysteryserie Pretty Little Liars Der talentierte Mr. Rollins USA 2016 Merken Die Freundinnen leiden zwar immer noch unter Hannas Entführung, müssen sich aber auf eine neue Aufgabe konzentrieren: Um Alison vor Über-As Drohungen zu schützen, wollen sie ihre Freundin aus dem Krankenhaus holen. Doch dabei unterläuft ihnen ein tödlicher Fehler, der alles verändert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Shay Mitchell (Emily Fields) Andrea Parker (Mary Drake) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Zetna Fuentes Drehbuch: Jonell Lennon

