TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Krimiserie Major Crimes Tel est pris qui croyait prendre USA 2016 16:9 Merken Immer mehr Details über die früheren Opfer kommen ans Licht und langsam wird der Polizei klar, wie die damaligen Verbrechen mit den neuen Todesfällen zusammenhängen könnten. Während Cooper and Sykes bei den Ermittlungen in eine Schießerei geraten, gelangt Captain Raydor schließlich der Durchbruch in dem schwierigen Fall. Dank der Angaben von Rustys Mutter kann indes deren Exfreund verhaftet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Leo Geter Drehbuch: Michael Alaimo Altersempfehlung: ab 12

