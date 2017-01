TNT-Serie 16:50 bis 17:35 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 32 Hautnah USA 2011 16:9 Merken Als Spencer und Emily Aria berichten, was sie über Jason herausgefunden haben, kann die kaum glauben, was für eine gefährliche Person er sein soll - immerhin hat sie im Park eine ganz andere Seite an ihm kennengelernt. Spencer greift zu drastischen Mitteln, um Aria die Augen zu öffnen, während Hanna versucht, sich mit ihrer neuen Stiefschwester Kate anzufreunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chad Lowe Drehbuch: Charles Grant Craig, Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12