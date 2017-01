TNT-Serie 15:15 bis 16:05 Jugendserie O.C., California Schuld und Sühne USA 2006 Merken Am Morgen von Thanksgiving muss die Familie Cohen immer noch darüber hinwegkommen, was in Mexiko passiert ist. Summer packt indes an der Ostküste alles zusammen, um nach Hause zu fliegen und ihre Familie und Seth zu sehen, doch sie ist unsicher, ob sie es in Newport noch aushält. Julie, die an Thanksgiving weder Kaitlin noch Dr. Roberts erträgt, verbringt den Großteil des Tages allein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper) Autumn Reeser (Taylor Townsend) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Lange Drehbuch: J. J. Philbin Kamera: Buzz Feitshans IV, Buzz Feitshans Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12