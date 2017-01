TNT-Serie 13:45 bis 14:30 Krimiserie Major Crimes 24 Rosen USA 2015 16:9 Merken Die Abteilung untersucht einen Doppelmord, der in Verbindung mit einer Einbruchserie in den Hollywood Hills steht. Detective Sanchez versucht indes, sich wieder in der Abteilung einzufinden, nachdem er wegen eines grenzwertigen Gewalteinsatzes vom Dienst suspendiert worden war. Privat fällt Captain Raydor eine weitreichende Entscheidung über die Zukunft ihres Adoptivsohns Rusty. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: David McWhirter Drehbuch: Duppy Demetrius Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 377 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 12:00 bis 16:10

Seit 131 Min. 17.000 Kilometer KANADA

Reportage

3sat 13:45 bis 14:30

Seit 26 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 13:45 bis 15:45

Seit 26 Min.