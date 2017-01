TNT-Serie 12:10 bis 13:00 Krimiserie Cold Case Landgang USA 2008 16:9 Merken Als in einem alten Ölfass menschliche Überreste und eine Erkennungsmarke gefunden werden, müssen Lilly Rush und ihr Team einen alten Fall aus dem Jahr 1951 wieder aufrollen. Damals war der Marine Jimmy Tulley spurlos verschwunden, nachdem er an seinem letzten Abend an Land unentschuldigt fehlte. Bei den Ermittlungen finden die Detectives heraus, dass der Soldat einen Kameraden schützen wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Luke Askew (Max Heidhorn) Originaltitel: Cold Case Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Elwood Reid Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine