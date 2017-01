TNT-Serie 10:40 bis 11:25 Serien McLeods Töchter Buschfeuer AUS 2004 16:9 Merken Tess steht nach dem Tod ihrer Schwester plötzlich alleine da und versucht alles, um Drover's Run am Laufen zu halten. Da sie sich für die kleine Charlotte verantwortlich fühlt und deren Zukunft sichern will, plant sie, die Pferdezucht weiter auszubauen. Dafür braucht sie allerdings Geld und das fehlt wie so oft an allen Ecken und Enden. Stevie will ihr helfen und überschreitet dabei eine Grenze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Marshall Napier (Harry Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Dave Warner, Alexa Wyatt Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12