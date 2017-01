TNT-Serie 09:00 bis 09:50 Krimiserie Quincy Schattenboxen USA 1979 Merken Der Sohn des Fernsehstars Brock Campbell stirbt an einer Überdosis. Wie sich herausstellt, hat ein Arzt ihm die Drogen verschrieben. Daraufhin wendet sich Brock an seinen alten Freund Quincy. Gemeinsam versuchen sie, dem Mediziner, der scheinbar regelmäßig Süchtigen Rezepte verkauft, das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Michael Constantine (Brock Campbell) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Paul Krasny Drehbuch: David Moessinger Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton