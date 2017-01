TNT-Serie 07:30 bis 08:15 Krimiserie Monk Mr. Monk und das Letzte, was Trudy sah USA 2009 16:9 Merken Monk versucht den Abriss des Parkhauses zu verhindern, in dem der ungeklärte Mord an seiner Frau geschah. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Traylor Howard (Natalie Teeger) Tamlyn Tomita (Eileen Hill) Tim Bagley (Harold Krenshaw) Kali Rocha (Maria Scheter) Originaltitel: Monk Regie: Chuck Parker Drehbuch: Tom Scharpling, Josh Siegal, Dylan Morgan Kamera: Joe Pennella Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

