Heimatkanal 04:30 bis 06:05 Drama Mädchen in Uniform D, F 1958 Stereo 16:9 Nach dem Tod ihrer Eltern wird Manuela von Meinhardis (Romy Schneider) in ein Internat geschickt, wo preußischer Drill die Bildung regelt. Nach Liebe und Wa?rme suchend, entwickelt Manuela Gefu?hle fu?r die einzig menschliche Lehrerin, Fra?ulein von Bernburg (Lilli Palmer). Manuela verliebt sich in sie. Es ist lediglich eine Frage der Zeit bis die verbotene Liebe bekannt wird, was schließlich zu einer Katastrophe fu?hrt. Obwohl Elisabeth von Bernburg niemals die Liebe erwiderte, wird sie gezwungen die Schule zu verlassen. Manuela bekommt eine so strenge Bestrafung wie jemand, der ein Verbrechen begangen hat. Schauspieler: Lilli Palmer (Fräulein von Bernburg) Romy Schneider (Manuela von Meinhardis) Therese Giehse (Oberin) Blandine Ebinger (Fräulein von Racket) Sabine Sinjen (Ilse von Westhagen) Adelheid Seeck (Prinzessin) Christine Kaufmann (Mia) Originaltitel: Mädchen in Uniform Regie: Géza von Radványi Drehbuch: Friedrich Dammann, Franz Höllering Kamera: Werner Krien Musik: Peter Sandloff Altersempfehlung: ab 12