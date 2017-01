Heimatkanal 21:45 bis 23:15 Komödie So ein Millionär hat's schwer A 1958 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Auf der Suche nach der wahren Liebe und nur begleitet von seinem Diener Alfons reist Millionärssohn Edward nach Saint-Paul-de-Vence und gibt sich dort als mittelloser Maler aus. Der Schwindel droht aufzufliegen, als er sich in Kellnerin Ninette verliebt und zeitgleich Edwards Ex-Verlobte Alice auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Edward Collin) Germaine Damar (Ninette) Heinz Erhardt (Alfons Rappert) Loni Heuser (Madame Sorel) Elga Andersen (Alice Sorel) Erich Fiedler (Hoteldirektor Hercule Blanc) Louis Soldan (Liebhaber Armand) Originaltitel: So ein Millionär hat's schwer Regie: Géza von Cziffra Drehbuch: Peter Trenck Kamera: Walter Tuch Musik: Heinz Gietz Altersempfehlung: ab 6