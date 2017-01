Heimatkanal 09:20 bis 10:35 Märchenfilm Schneewittchen D 1962 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin, deren böse Stiefmutter es nicht ertragen konnte, dass eine andere schöner war als sie. Da befahl sie einem Jäger, die Prinzessin fortzuführen und sie zu töten. Doch der gute Jäger ließ Schneewittchen frei und sie wurde von den sieben Zwergen aufgenommen. Als ihre Stiefmutter erfuhr, dass Schneewittchen noch am Leben war, wurde sie sehr böse. Als Krämersfrau verkleidet klopfte sie an die Tür des Zwergenhäuschens und bot der nichtsahnenden Prinzessin einen vergifteten Apfel an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schneewittchen Regie: Fritz Genschow Drehbuch: Fritz Genschow Altersempfehlung: ab 6