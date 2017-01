Heimatkanal 07:35 bis 08:45 Kinderfilm Die Gänsemagd D 1957 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die böse Kammerjungfer überredet die Prinzessin, mit ihr die Kleider zu tauschen, um den der Prinzessin unbekannten und zum Mann gedachten Königssohn auf die Probe zu stellen. Die Kammerjungfer zwingt die Prinzessin dazu nichts davon zu erzählen und so gibt sich die Kammerjungfer als Prinzessin aus, während diese für sie arbeiten muss. Am Tag der Hochzeit aber bringt der kluge König die böse Kammerjungfer aber noch rechtzeitig dazu, ihr eigenes Urteil zu sprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rita-Maria Nowotny (Prinzessin) Renée Stobrawa (Königin) Fritz Genschow (König) Günter Hertel (Prinz) Renate Fischer (Malice - Kammermädchen) Alexander Welbat (Hinz - Reitbursche) Wolfgang Draeger (Kunz - Reitbursche) Originaltitel: Die Gänsemagd Regie: Fritz Genschow Drehbuch: Fritz Genschow, Ruth Hoffmann, Renée Stobrawa Kamera: Gerhard Huttula Musik: Richard Stauch Altersempfehlung: ab 6

