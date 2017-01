Goldstar TV 11:00 bis 12:00 Show Hitcocktail D Stereo 16:9 Merken Top-Qualität aus aller Welt. Ein musikalischer Cocktail mit den Größten der deutschen und internationalen Musikszene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Marianne Rosenberg, Drafi Deutscher, Joy Fleming, Nino De Angelo, Abba, Matthias Reim, Michy Reincke, Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Caro Merz, Feuerherz, Laura Wilde, Santiano, Middle Of The Road, Björn Landberg, Mary Roos Originaltitel: Hitcocktail