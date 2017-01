Discovery Channel 21:05 bis 21:50 Dokumentation Driving Wild mit Marc Priestley Long-tail boat racing in Thailand GB 2016 Stereo 16:9 Merken Man nehme ein schmales Holzboot, einen leistungsstarken Motor und eine meterlange Antriebswelle mit einem Propeller am Ende: Fertig ist das "Long-tail boat" , eines der wichtigsten Verkehrsmittel auf thailändischen Gewässern! Aber was passiert, wenn man ein derartiges Gefährt bis zum PS-Limit pusht? Genau das will Formel-1-Veteran Marc "Elvis" Priestley in dieser Folge herausfinden. In einem Vorort der Millionenmetropole Bangkok schließt sich der Profimechaniker einer Truppe furchtloser Long-tail-Fahrer an, um das Team beim nächsten Rennen zum Sieg zu führen. Getreu dem Motto "weniger Reibung, mehr Power" wird sich zeigen, ob die Grundgesetze der Geschwin In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gears, Grease and Glory Altersempfehlung: ab 12