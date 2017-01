Discovery Channel 20:15 bis 21:05 Dokumentation Greensburg - Eine Stadt erfindet sich neu USA 2007 Stereo 16:9 Merken Am 4. Mai 2007 zerstörte einer der verheerendsten Tornados in der Geschichte der USA die Stadt Greensburg in Kansas. Der Sturm fegte die Häuser regelrecht von der Erdoberfläche. Die Menschen standen nach der Katastrophe vor dem Nichts. Doch anstatt zu resignieren, fassten die Einwohner Greensburgs neuen Mut: Sie beschlossen, ein Zeichen zu setzen und ihre Stadt nach einem zukunftsorientierten, ökologisch verträglichen Konzept völlig neu zu gestalten. Moderne Architektur, gepaart mit effizienter sowie nachhaltiger Energiewirtschaft stehen seither im Mittelpunkt des Wiederaufbaus. Reporter Josh Bernstein war vor Ort, hat mit Bewohnern sowie Ingenieuren gesprochen und zeigt in dieser ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blown Away: Greensburg, Kansas

