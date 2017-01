Discovery Channel 16:45 bis 17:30 Dokumentation Joel Lambert: Im Angesicht des Raubtiers Making Of GB 2014 Stereo 16:9 Merken Extreme Klimaverhältnisse, teure Hightech-Ausrüstung und absolut tödliche Raubtiere: In dieser Folge nimmt Ex-Navy Seal Joel Lambert den Zuschauer mit hinter die Kulissen der Dokumentarserie. Hier wird nicht nur gezeigt, wie das Team aus Biologen und Tierfilmern in entlegenen Wildnisgebieten der Erde arbeitet, sondern auch, wie Mensch und Material dabei immer wieder an ihre Belastungsgrenzen geraten. Von den gefährlichsten Momenten über persönliche Erfahrungen bis hin zu spannenden Hintergrundinformationen und atemberaubenden Bildern: Diese Episode gibt einzigartige Einblicke in das ganz große Wildlife-Abenteuer! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Predators Up Close with Joel Lambert