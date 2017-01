Discovery Channel 13:40 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Die Automatik-Armbrust USA 2009 Stereo 16:9 Merken Je älter ein Mythos ist, desto schwerer kann man ihn widerlegen: In dieser Episode widmen sich Adam und Jamie einer Legende, die sich seit fast 2300 Jahren hartnäckig in den Geschichtsbüchern hält: Im antiken Griechenland soll einst der mächtige Tyrann Dionysos seine militärischen Gegner mit einer sagenumwobenen Armbrust in Schach gehalten haben. Das Kriegsgerät feuerte mit tödlicher Präzision fünf Pfeile pro Minute ab - mit einer Reichweite von 180 Metern. Solche Wundertaten machen die Wissensjäger natürlich neugierig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters

