Discovery Channel 11:00 bis 11:45 Dokumentation Achtung, Sprengung! USA 2009

Sprengungen in dicht besiedelten Wohngebieten sind eine hoch riskante Angelegenheit. Deshalb geht Spreng-Profi John Faulkner bei seinem Auftrag im schottischen Glasgow kein Risiko ein: Mit Hilfe mehrerer, zeitversetzter Sprengladungen wollen er und sein Team zwei 60 Meter hohe Gebäude, nur wenige Meter von der nächsten Hauptverkehrstraße entfernt, in Schutt und Asche legen. Damit bei der gewaltigen Explosion keine anliegenden Häuser in Mitleidenschaft gezogen werden, müssen die als "Pollokshaws Towers" bekannten Bauwerke auf den Punkt genau in sich zusammenstürzen. Sollte Faulkner nur der kleinste Berechnungsfehler unterlaufen, wäre der Schaden immens.

Originaltitel: Blowdown