Discovery Channel 09:25 bis 10:15 Dokumentation Die größten Projekte der Welt Der Flughafen von Mumbai USA 2011 Stereo 16:9 Der Chhatrapati Shivaji International Airport gehört mit über 20 Millionen Passagieren pro Jahr zu den größten Flughäfen der Welt. Mumbais Lufthafen hält allerdings auch einen Negativ-Rekord: Nirgendwo sonst gibt es so viele verspätete Starts und Landungen. Nur etwa die Hälfte aller Reisenden der indischen Mega-City kommt pünktlich an. Doch diese Misere soll bald ein Ende haben. Im Rahmen eines gigantischen, zwei Milliarden Dollar teuren Bauprojekts wird der Airport jetzt ausgebaut und bekommt einen brandneuen Terminal - konzipiert nach modernsten architektonischen Maßstäben. Außerdem wurde bei der Planung des Gebäudes den heftigen Monsun-Stürmen Rechnung getragen, die jedes Originaltitel: Extreme Engineering