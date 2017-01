Spiegel Geschichte 21:00 bis 21:45 Dokumentation Ernährung 2.0 Fatale Entwicklung der Agrarindustrie D 2013 Stereo 16:9 Merken Die Menschheit lebt von den Erträgen der oberen 30 Zentimeter der Erdkruste. Hier wachsen die Pflanzen, die uns und unsere Milch- und Fleischtiere ernähren. In den vergangenen 60 Jahren hat sich die bäuerliche Kreislaufwirtschaft dramatisch verändert - in eine Chemielandwirtschaft, mit fatalen Folgen für Mensch, Tier, Pflanze und die Gesundheit der Natur insgesamt. SPIEGEL Geschichte geht den großen Veränderungen der Nahrungsmittelerzeugung auf den Grund. Wer und was steckt hinter dem großen Bauernsterben, welche Rolle spielen Dünger, Pestizide und Gentechnologie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ernährung 2.0