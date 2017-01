Spiegel Geschichte 15:10 bis 15:40 Dokumentation Lichtbilder - Stars der Fotografie Thomas Hoepker - Muhammad Ali I 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Seine Fotos von Muhammed Ali sind weltberühmt. Der in Deutschland geborene Thomas Hoepker begleitete den Box-Champion wochenlang. Ihm gelangen einzigartige und bewegende Bilder des Ausnahme-Athleten. Fotos, die dazu beitrugen, dass Muhammed Ali zur Legende wurde. Thomas Hoepker zeigt erstmals seine Kontaktbögen mit dutzenden bisher unbekannten Aufnahmen. Seine Bilder gehören zu den großartigsten Fotos unserer Zeit. Es sind scheinbar alltägliche Szenerien, doch man sieht so viel mehr als nur das Abbild einer Situation oder eines Gesichts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Contact: Magnum Photos