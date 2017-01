Disney XD 02:10 bis 02:30 Trickserie Disneys American Dragon Im Jahr des Jake USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Jake drückt sich vor der Teilnahme an den Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest, indem er anbietet, währenddessen auf Großvaters Laden auf zu passen. Da Jake Großvaters Ausführungen über chinesische Traditionen immer geflissentlich überhört hat, denkt er sich nichts dabei, das Geschäft zu entrümpeln. Dieser Verstoß gegen die chinesischen Neujahrsbräuche wird mit dem sofortigen Eintreffen aller möglichen Katastrophen bestraft. Zu allem Unglück kommen auch noch drei fürchterliche Dämonen frei. Unter Aufbietung aller Kräfte, schaffen Jake, Trixie, Spud und Fu Dog es, den Müll wieder ein zu sammeln, die Dämonen zu besiegen und halbwegs Ordnung her zu stellen. Sehr zum Vergnügen Großvaters, der das chaotische Treiben von Anfang an erwartet und freudig beobachtet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Nicholas Filippi, Christian Roman, Steve Loter Drehbuch: Vince Cheung, Ben Montanio, Chris Nee Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6