Disney XD 22:55 bis 23:20 Trickserie The Super Hero Squad Show Mit Zähnen und Klauen USA 2009 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Iron Man, Wolverine, Hulk, Thor und der Silversurfer kämpfen gemeinsam mit anderen Helden aus dem Marvel-Universum gegen den bösen Dr.Doom. Der mächtigste Gegenstand des Universums, das Unendlichkeitsschwert, zerschellte in einer Schlacht zwischen Iron Man und Doktor Doom. Aber Doom gibt nicht so leicht auf. Er versucht alles, bis er den letzten Splitter gefunden hat. Iron Man schnappt sich die besten Superhelden, um Doom mit dessen eigenen Waffen zu schlagen. Wird es Iron Man mit der Hilfe von Freunden wie Captain America, Miss Marvel und jeder Menge anderer Superhelden gelingen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Super Hero Squad Show