Disney XD 18:25 bis 18:50 SciFi-Serie S3 - Gemeinsam stärker Die neue Einheit USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Nach der Zerstörung von Mighty Med vereinen sich Kaz, Oliver und Skylar mit Bree und Chase, um die Schuldigen zu finden. Mit vereinten Kräften treten sie in einem neuen Team an, der Elite Force. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hal Sparks (Donald Davenport) Booboo Stewart (Roman) Ryan Potter (Riker) William Brent (Chase Davenport) Bradley Steven Perry (Kaz) Jake Short (Oliver) Paris Berelc (Skylar Storm) Originaltitel: Lab Rats: Elite Force Regie: Guy Distad Drehbuch: Chris Peterson, Bryan Moore Musik: Bert Selen Altersempfehlung: ab 6