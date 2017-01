Disney XD 12:15 bis 12:40 Trickserie Disneys American Dragon Des Drachen bester Freund USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Fu Dogs nachlässige Lebensführung hat Folgen: wieder einmal lässt er Jake in einer entscheidenden Situation wegen eines Kartenspiels im Stich und wieder einmal hat er seine "Magischer-Tierischer-Beschützer-Lizenz" nicht rechtzeitig verlängern lassen. Bis zur deshalb nötigen Nachprüfung wird Jake ein Affe als Ersatz-Beschützer zugewiesen. Zwischen Fu Dog und Bananas B. bricht ein Wettstreit um Jakes Gunst aus - die der Affe zu gewinnen scheint. Weil Jake den Termin vergisst, muss Fu Dog seine Beschützer-Fähigkeiten in der Prüfung an einem völlig ungeeigneten magischen Wesen demonstrieren - und fällt durch. Zur gleichen Zeit taucht Chang - das frühere Drachenrats-Mitglied, das sich auf die Seite des Bösen geschlagen hat - auf und will Jake gefangen nehmen. Bananas B. verteidigt Jake zuerst pflichtbewusst, läuft dann aber sofort zur Gegenseite über, als ihm Gefahr droht. Fu Dog aber bleibt loyal und rettet Jake aus der Not. Beide sehen ihre Versäumnisse ein und dank Jakes Einsatz bekommt Fu Dog seine Lizenz zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Nicholas Filippi, Steve Loter, Christian Roman Drehbuch: Chris Nee Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6