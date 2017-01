National Geographic People 04:40 bis 05:25 Dokumentation Reisefieber Japan: Insel Honshu AUS 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit seinen Metropolen einerseits und den schneebedeckten Bergen andererseits gilt Japan als Land der Gegensätze. Die unverwechselbare Kultur scheint verschroben, aber unter dieser Oberfläche, in den abgelegenen Gebieten, wird Japan zu einem Land mit großem Spaßfaktor! Entdecken Sie mit uns die Schneeaffen, die Tempel von Nagano, die Skipisten von Kusatsu und die berühmten japanischen Thermalquellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travel Bug