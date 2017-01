National Geographic People 01:35 bis 02:20 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 2017-01-06 15:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Ärzte der Praxis am Balham Park kümmern sich diesmal um Patienten mit ernsthaften Alkoholproblemen. Dr. Patrick Bower bekommt es mit einem jungen Mann zu tun, der sich nach zehn großen Gläsern Bier extrem schlecht fühlt. Parallel zu seinem Trinkgelage scheint sein Blutzuckerspiegel abgestürzt zu sein. Unterdessen sorgt sich Dr. Sara Kayat um ihren Patienten Harry. Nach längerer Abstinenz hat der Alkoholiker wieder zur Flasche gegriffen und behauptet nun, Stimmen zu hören. Dr. Kayat versucht ihn zu beruhigen, doch Harry glaubt, eine Gefahr für sich selbst zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice