National Geographic People 00:05 bis 00:50 Dokumentation American Gypsies - New Yorks Familien-Clan Rivalen vor Gericht USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Die Johns gehören zu den einflussreichsten Roma-Familien New Yorks. Doch die Sippe droht auseinanderzubrechen: Seit die Gesundheit von Patriarch Bob angeschlagen ist, kämpfen die beiden rivalisierenden Brüder Nicky und Bobby um die Vorherrschaft. Nicky steht auf der Seite der Tradition, während Bobby die Familie stärker in die amerikanische Mehrheitsgesellschaft integrieren möchte. Als er zweien seiner Töchter erlaubt, als Schauspielerinnen aufzutreten und sich die Mädchen damit gegen eine traditionelle Ausbildung zur Wahrsagerin entscheiden, ist Nicky außer sich. Originaltitel: American Gypsies