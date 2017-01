National Geographic People 22:30 bis 23:20 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Vom Gaukler zum Schmuggler GB 2009 2017-01-04 02:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Zauberer Mark Greening darf auf keiner Party fehlen. Er genießt sein Leben in vollen Zügen und lässt sich kein Abenteuer entgehen. Eine Urlaubsromanze bringt jedoch folgenschwere Veränderungen für den Amerikaner mit sich: Marks Affäre wird schwanger! Nun ist er gezwungen, sein unbeschwertes Strandleben in Bali aufzugeben und zum ersten Mal in seinem Leben Verantwortung für einen Menschen zu übernehmen. Er heiratet die Mutter des ungeborenen Kindes und zieht zu ihr nach Japan. Nachdem er zunächst nur schlecht bezahlten Job findet, zögert er nicht, als er das lukrative Angebot bekommt, Haschisch von Nepal nach Japan zu schmuggeln. Nach einigen gelungenen Drogentransporten verlässt ihn allerdings das Glück. Bei der Handgepäckkontrolle wird die heiße Ware entdeckt. Mark wird zu fünf Jahren Haft verurteilt und soll diese Zeit in einer der strengsten Haftanstalten Japans zubringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad