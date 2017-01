National Geographic People 08:00 bis 08:45 Reportage Gok's Chinese Takeaway Malaysia SIN 2016 2017-01-05 21:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf Gok Wans kulinarischer Weltreise steht mit Malaysia diesmal ein Ziel in Südostasien auf dem Programm. Die Geschichte der Malaiischen Halbinsel ist geprägt durch das Zusammentreffen vieler verschiedener Ethnien. Gok interessiert in erster Linie die Verschmelzung der chinesischen mit der regionalen Küche. Bei seinen Recherchen erfährt Gok Wan von den Peranakan, einer chinesischstämmigen Gruppe, deren Historie rund 500 Jahre zurückreicht. Welchen Einfluss hatten die Einwanderer auf die malaiische Esskultur? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gok's Chinese Takeaway

