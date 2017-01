National Geographic 07:50 bis 08:20 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke Most Painful Lessons D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Manche Lektionen, die man fürs Leben lernt, sind äußerst schmerzhaft - und um genau die geht es in dieser Best-of-Episode von "Science of Stupid". Vom beherzten Sprung in eine Mülltonne über das Einatmen von Feuer bis zum gegenseitigen Beschießen mit Paintballs: Richard Hammond präsentiert schräge Stunts, die höllisch weh tun und garantiert nicht zum Nachahmen geeignet sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid

