National Geographic 02:00 bis 02:45 Dokumentation Amerikas heiße Grenze Brennpunkt San Diego USA 2009 2017-01-11 20:10 Dolby 16:9 Merken Die Beamten der US Border Patrol haben seit längerer Zeit einen Schmugglerring im Visier, der im Grenzbereich operiert. Doch nicht nur das: Illegale Einwanderung und Terrorabwehr beanspruchen die Aufmerksamkeit der Grenzschützer. Im Falle des Schmugglerrings geht es um ein sehr kostbares Gut, das heimlich in die USA geschleust werden soll: Menschen. Dabei treffen sie u.a. auf eine Frau, die einen Schleuser dafür bezahlt, sie in einem Auto zu verstecken, um so in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Bei ihrer Festnahme gibt sie an, sie wolle nur ihren Sohn wieder in die Arme schließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Border