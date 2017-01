National Geographic 00:25 bis 01:10 Dokumentation Battleground Brothers - Einsatz in der Hölle Unsichtbare Taliban USA 2012 2017-01-04 05:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Soldaten der Golf-Kompanie bekommen das Gefühl, gegen Gespenster zu kämpfen. Die Taliban-Kämpfer lösen sich quasi in Luft auf, sobald die US-Soldaten erscheinen. Außerdem müssen sie mit einer des Krieges überdrüssigen Zivilbevölkerung zurechtkommen. Während die Vorräte schnell zur Neige gehen, ist Captain Ben Middendorf der Kommandozentrale der Taliban auf der Spur. Er ist überzeugt, dass sie ganz in der Nähe liegt. Und während das größte Feuergefecht der aktuellen Operation ausbricht, ergreift er die Chance, diese Kommandozentrale zu zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jason Silva Originaltitel: Battleground Brothers (AKA Turf Wars)