National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Amerikas heiße Grenze Nachtschicht USA 2009 2017-01-04 01:10 Dolby 16:9 Merken In der heutigen Folge verfolgen die Beamten des Heimatschutzministeriums illegale Einwanderer, die versuchen, die Grenze zwischen den Mexiko und den USA nahe der Stadt Nogales zu überschreiten. Sie ermitteln überdies gegen eine Bande von Betrügern und begeben sich auf die Jagd nach den Mitgliedern eines Verbrecherkartells. Dabei bekommen sie aber nur kleine Fische zu fassen. Denn die eigentlichen Drahtzieher sind nahezu unerreichbar. Erschwert wird die Arbeit der Grenzer auch noch dadurch, dass sie diesmal mitten in der Nacht agieren müssen. Doch dank ihrer High-Tech-Ausrüstung ist vieles möglich. So kreist in sechs Kilometern Höhe ein mit Spezialkameras ausgerüstetes Flugzeug und beobachtet die Grenzregion. Dabei wird eine Gruppe entdeckt, die offenbar auf illegale Weise in die USA einreisen will... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Border

